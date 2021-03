Sampdoria, Daamsgard si è preso anche la Danimarca. E Ferrero studia la plusvalenza

vedi letture

Mikkel Daamsgard si è preso anche la Nazionale maggiore. Due gol e due assist con la sua Danimarca contro la Moldavia, una conferma che la scelta da parte dalla Sampdoria di acquistarlo per 6 milioni di euro è stata decisamente azzeccata.

Super plusvalenza - Anche in un mercato in crisi - riporta La Gazzetta dello Sport - la sua valutazione è perlomeno triplicata. Cosa accadrà in futuro? La scelta più giusta sarebbe quella di restare ancora un anno in blucerchiato e rimandare ogni discorso al 2022. La cosa certa è che il baby danese è destinato a diventare l'erede, sul piano delle plusvalenze celebri della Samp, di talenti come Muriel, Skriniar, Torreira, Schick, Praet e Andersen.