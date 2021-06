Sampdoria, iniziata l'operazione disgelo tra Ferrero e Osti: il contratto è pronto da un mese

Massimo Ferrero, Carlo Osti e Riccardo Pecini si sono rivisti tutti insieme dopo sedici giorni, rivela oggi il Secolo XIX. E tutti insieme hanno avuto contatti con Roberto D'Aversa e in particolare telefonici con Tullio Tinti, l'agente dell'allenatore che in questi giorni si trova all'estero. In atto un vero e proprio disgelo tra presidente e direttore sportivo, mentre Pecini va in direzione Spezia. Ferrero e Osti ieri a Roma hanno affrontato un po' di "non detti" e di quelle situazioni che li hanno portati ad allontanarsi, tanto che il nuovo contratto del dirigente è pronto, ma fermo in un cassetto da un mese circa.