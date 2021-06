Sampdoria, interesse per il portiere Luis Maximiano dello Sporting Club

La Sampdoria è interessata al portiere dello Sporting Club Luis Maximiano, che in estate, come scrive A Bola, potrebbe lasciare il Portogallo. La prossima settimana l'agente del portiere, Miguel Pinho, e il presidente dei Leoes, Frederico Varandes, avranno in incontro per capire quale sarà il futuro dell'estremo difensore 22enne. Oltre alla Sampdoria, restano alla finestra Udinese e Mallorca in Spagna.