Sampdoria, l'offerta di Ferrero che Ranieri ha rifiutato: contratto tagliato per 800mila euro

"Ranieri avrebbe meritato il rinnovo in bianco" - scrive Libero questa mattina dopo la notizia dell'ormai prossimo addio del tecnico alla Sampdoria - "invece ha atteso per mesi che il presidente Ferrero prendesse una decisione". E alla fine l'ha presa il numero uno della Samp, proponendo un rinnovo annuale a 1 milione di euro a stagione con un taglio di 800mila euro rispetto a quello percepito in questi due anni doriani. Ma non è una questione (solo) di soldi, ma anche di progetto che prevederebbe la cessione di alcuni giovani che invece Ranieri avrebbe voluto tenere dopo averli valorizzati. La società pensa che la rosa attuale vada bene anche con un altro allenatore, ed è per questo che King Claudio è entrato nello spogliatoio, salutando i ragazzi prima di ripetere le stesse frasi in conferenza stampa.