Sampdoria, Quagliarella al bivio: senza rinnovo può andare al Benevento

Fabio Quagliarella potrebbe restare alla Sampdoria per un altro anno da calciatore e poi proseguire all'interno del club anche in veste di dirigente. Questo è quanto riporta La Gazzetta dello Sport che però parla anche di "bivio" per l'attaccante: infatti se la Samp dovesse fare un passo indietro sul rinnovo, allora potrebbe tornare alla carica il Benevento, che lo ha già cercato in passato e che lo accoglierebbe volentieri in rosa.