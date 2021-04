Sampdoria, Ranieri: "Askildsen meriterebbe più spazio. Ci credo molto per il futuro"

Dopo il pareggio contro il Milan a San Siro, la Sampdoria si prepara ad un'altra sfida importante questa volta fra le mura amiche. Domenica pomeriggio a Marassi arriverà il Napoli di Gennaro Gattuso. In vista della gara del "Ferraris", il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società, soffermandosi anche su un singolo come Askildsen: "E' un tipo di ragazzo che mi piace molto. E' una mezzala a tutto campo. Lui è più per un centrocampo a tre, in modo che possa fare da area a area il suo gioco. Mi auguro che da qui alla fine del campionato io gli possa dare alcune chances perché il ragazzo lo merita. E' un ragazzo su cui credo molto in futuro".

