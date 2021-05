Sampdoria, Ranieri chiede chiarezza entro il Parma: il rinnovo si complica

Claudio Ranieri ha chiesto al presidente Ferrero che il proprio futuro venga chiarito entro la gara di sabato contro il Parma. Il tecnico ha fatto capire che vorrebbe restare ma anche ribadito che "i matrimoni si fanno in due". Questo perché ancora non c'è stato l'incontro chiarificatore tra le parti necessario per arrivare al rinnovo e nonostante l'ambiente appoggi l'attuale tecnico, non c'è ancora la certezza che le parti andranno avanti insieme anche nel corso della prossima stagione. A riportarlo è Tuttosport.