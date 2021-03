Sampdoria, Ranieri verso la conferma: Ferrero pensa al nuovo contratto per il tecnico

Claudio Ranieri resta la prima scelta di Massimo Ferrero per la panchina della Sampdoria nella prossima stagione. Il tecnico non vuole parlare di futuro fino a salvezza raggiunta, ma presto i blucerchiati dovrebbero arrivare alla fatidica quota 40 punti e da quel momento in poi si parlerà del nuovo contratto per l'allenatore, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Ferrero non pensa a una riduzione dell’ingaggio del tecnico, ma a una sua rimodulazione, vincolandolo dunque all'ottenimento di particolari obiettivi stagionale. Sulla carta, dunque, una base probabilmente più bassa, ma con la possibilità di farla crescere. Due le alternative in caso di mancato accordo: Luca Gotti, oggi e all'Udinese, e Vincenzo Italiano, sotto contratto con lo Spezia.