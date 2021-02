Sampdoria, ultimo giorno senza sussulti. Torregrossa unico innesto dal mercato

Ultimo giorno di mercato senza sussulti per la Sampdoria. Generalmente le ultime ore di trattative hanno spesso regalato acquisti, cessioni e magari qualche voce rimbalzata qua e là che poi alla fine non si è concretizzata. Questa volta il club blucerchiato invece ha deciso di non intervenire, di non toccare un gruppo che comunque ha conquistato 26 punti in 20 giornate e, per il momento, occupa una posizione di classifica molto confortante come il decimo posto solitario. Niente colpi in entrata, niente partenze dunque dalla città della Lanterna con mister Claudio Ranieri che ha già potuto contare su un rinforzo per il pacchetto offensivo.

Un acquisto in anticipo - La società infatti ha deciso questa volta di mettere a segno soltanto un movimento in entrata con largo anticipo. Era l'11 gennaio quando il club ha ufficializzato l'ingaggio di Ernesto Torregrossa dal Brescia. L’attaccante infatti svolse le visite mediche la domenica nel capoluogo ligure per poi essere ufficializzato il giorno successivo. Il debutto è di quelli da ricordare. Subentrato nel corso del match contro l’Udinese, la punta ha realizzato di testa il gol che ha deciso la sfida in favore della Sampdoria.

Cosa manca - Resta solo un interrogativo dopo questa sessione di mercato. Dopo l’arrivo di una punta, Torregrossa appunto, per dare l’opportunità a Quagliarella di rifiatare, forse sarebbe stato necessario l’acquisto almeno di un difensore esterno. Si è parlato molto di Sy dell'Amiens, poi passato alla Salernitana, e di Santon, rimasto alla Roma, ma alla fine le operazioni non si sono concretizzate. Sulle corsie laterali infatti Bereszynski e Augello di fatto non hanno giocatori che possano coprirli in caso di assenza visto che Ferrari, spesso adattato nel ruolo di terzino, è ancora ai box e Regini non ha dato ampie garanzie come vice dell’ex esterno dello Spezia.