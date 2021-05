Sampdoria, Verre: "Speriamo di chiudere con due vittorie come all’andata"

Valerio Verre, centrocampista della Sampdoria, parla ai media ufficiali dopo il gol di ieri contro lo Spezia: "Mi mancava segnare, ma fa piacere tornare a farlo. Abbiamo reagito due volte, dando prova di carattere. Il mister ci aveva detto di pensare a noi e ai 52 punti, lo abbiamo fatto. Peccato non aver vinto in casa, ma la prestazione è stata buona. Ora pensiamo a domenica. Siamo entrati concentrati, facendo però qualche sbaglio all’inizio; ma poi abbiamo inquadrato la partita, giocando bene sulle seconde palle. Speriamo di chiudere con due vittorie come all’andata, diamo il massimo per chiudere".