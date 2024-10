Sanabria scrive all'amico Zapata: "Non ti preoccupare, segnerò per il Torino e per te"

Un rapporto speciale e il compito di sostituirlo in campo. La stagione di Duvan Zapata può considerarsi finita, a prendere la guida dell'attacco del Torino - almeno fino al mercato di gennaio quando potrebbero arrivare dei rinforzi - sarà Antonio Sanabria, attaccante paraguaiano che con il compagno di reparto ha costruito un sodalizio di amicizia nel tempo.

Proprio Sanabria, nei giorni scorsi, ha inviato un messaggio a Zapata, che si è operato oltreconfine nelle scorse ore: "Caro Duvan - riporta La Gazzetta dello Sport - non ti preoccupare, andrà tutto bene e tornerai ancora più forte di prima. Intanto stai tranquillo perché io tornerà quello di due anni fa. E i miei gol saranno per il Torino e per te".

Il riferimento di Sanabria, in queste ore impegnato con la sua nazionale, è alla stagione 2022/2023, conclusa con dodici gol in campionato: la sua migliore in carriera. L'attaccante scenderà in campo col Paraguay nella notte contro il Venezuela, poi rientrerà a Torino nella giornata di giovedì. Contro il Cagliari, ci si aspetta che Vanoli lo impieghi da titolare insieme a Che Adams.