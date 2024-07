Sancho fa pace con Ten Hag e si allontana dalla Juve: è tornato ad allenarsi col Man United

Jadon Sancho è tornato ad allenarsi col Manchester United. La notizia arriva dall'Inghilterra, in particolare dal Daily Mail, che sottolinea come tra l'esterno offensivo inglese e mister Ten Hag sia arrivata una tregua. Dopo essere stato costretto ad allenarsi e mangiare da solo per ben quattro mesi, prima di rientrare al Borussia Dortmund in prestito a gennaio, il talento classe 2000 sembra aver fatto pace - alquanto a sorpresa - col tecnico olandese. Questa novità potrebbe avere conseguenze anche sul suo futuro, visto che Sancho fino a qualche ora fa sembrava a un passo dall'addio ed è tuttora un obiettivo di mercato della Juventus.

Il punto su Juve-Sancho

Per la Juventus resta viva l’opzione relativa a Sancho. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, non si tratta di un’operazione che verrà impostata in questi giorni, ma con l'andare avanti del calciomercato se ne riparlerà, specialmente quando la Vecchia Signora cederà altri giocatori. La Juve ha in partenza in quel settore Matias Soulè e Federico Chiesa in primis e, una volta piazzati sia l'argentino sia il figlio d'arte, la pista si potrà scaldare, visto che il giocatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento a Torino, per cercare di tornare a essere il calciatore che aveva convinto i Red Devils a spendere una cifra molto elevata. Resta solo da capire la formula con la quale la trattativa potrebbe essere intavolata. Sancho resta insomma un obiettivo concreto della Juventus.