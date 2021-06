Sarri alla Lazio! Corsi: "Un animale da campo, già a gennaio ho capito che voleva tornare"

vedi letture

Fabrizio Corsi ha parlato della decisione di Maurizio Sarri di ripartire dalla Lazio ai taccuini de 'Lalaziosiamonoi.it'. Il presidente dell'Empoli, molto legato a Sarri anche in virtù dei tre anni trascorsi insieme, s'è detto al settimo cielo per la decisione del suo ex allenatore: "Il livello di Maurizio e del suo staff è molto alto. E quando parlo di livello parlo di persona, ma anche di capacità, conoscenza e interpretazione delle gare. Penso che questa cosa porti dei risultati al cospetto di una rosa di calciatori veramente importante. Si sta parlando di una rosa che sta facendo bene da qualche anno. Si può ipotizzare che il nuovo corso tecnico-tattico porti un'impronta molto diversa rispetto a quello che s'è visto nel recente passato. Questo indubbiamente carica di responsabilità i nuovi arrivati. È una sfida e noi sul divano cercheremo di accompagnarla, spingendo", ha detto Corsi che prosegue. "Mi auguro che nella Lazio succeda ciò che è successo a Higuain e Albiol che, dopo due settimane, hanno capito che questa nuova proposta avrebbe portato dei benefici importanti a loro e alla squadra stessa. Sono ottimista in questo senso, credo che sarà un nuovo che porterà dei benefici, sia dal punto di vista individuale che di squadra".

Corsi ha sottolineato, infine, la tanta voglia di Sarri di tornare in campo dopo un anno di assenza dai campi di Serie A: "L'ho sentito spesso quest'anno, aveva più tempo. Ho raccolto l'umore, mi sono accorto che già a gennaio lui aveva bisogno del campo d'allenamento. Lui è un animale da campo, l'ho sempre definito così. Ha questa passione che l'accompagna 24 ore su 24, e la scatena durante quell'ora e venti".