Sarri e un difensore a tutti i costi. Tare lavora alle uscite: se Muriqi parte serve il sostituto

Caccia al difensore. Maurizio Sarri è stato molto chiaro nei confronti della sua società: gli serve subito un altro centrale di difesa per la seconda parte di stagione e la società proverà ad accontentarlo, nonostante gli ormai noti problemi legati all'indice di liquidità. Quest'ostacolo potrà essere sbloccato in due modi: con l'intervento diretto di Lotito o con le cessioni. E su quest'ultimo fronte, occhi soprattutto su Muriqi - in trattativa col CSKA Mosca - e Manuel Lazzari, idea dell'Atalanta dovesse andare via Hateboer. Chiaramente, a ogni uscita dovrebbe corrispondere un'entrata e quindi se andrà via Muriqi servirà un altro vice Immobile. E se andrà via Lazzari, un terzino destro. In uscita c'è anche Vavro, direzione Liga, ma per ora non ci sono offerte per l'acquisto a titolo definitivo.