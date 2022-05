Sarri sul futuro di Milinkovic-Savic: "Ho parlato con Lotito: se andrà via, non resterà in Italia"

"I fischi dello stadio per me? Erano prevedibili". Parole di Maurizio Sarri, che in conferenza stampa dopo il 2-2 ottenuto in extremis contro la Juventus si sofferma anche su Milinkovic-Savic (autore del definitivo pareggio): "Il giocatore è stato applaudito? Spero applaudano con la nostra maglia anche il prossimo anno Milinkovic-Savic. Parlando col presidente mi sono convinto che se andrà via, e non è una cosa facile, non resterà in Italia".

Qui la conferenza stampa di Sarri