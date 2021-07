Sarri ufficializza il ritorno alla Lazio di Felipe Anderson: "Credo fortemente nel suo rilancio"

Maurizio Sarri ufficializza l'acquisto di Felipe Anderson. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo allenatore della Lazio ha così parlato dell'ala brasiliana che arriva dal West Ham: "Se non avessi creduto nel suo rilancio, mi sarei opposto al suo acquisto. Qui alla Lazio fece 6-7 mesi incredibili, sembrava fosse destinato al Barcellona o al Bayern Monaco. Quando ero in Inghilterra ha fatto un buon girone d'andata, ma pecca sempre nella continuità. Noi dobbiamo cercare di creare la situazione migliore per lui. Non riesco a capire il motivo della sua discontinuità, spero di capirlo quando lo conoscerò. Ha potenzialità feroce".

