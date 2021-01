Sassuolo 4°, ma De Zerbi non si accontenta: "Con Caputo, Boga e Djuricic possiamo far meglio"

Quarto posto a Natale. "Al Sassuolo non capita tutti gli anni", dice Roberto De Zerbi in conferenza stampa, alla vigilia del big match con l'Atalanta. Il tecnico neroverde gonfia il petto e punta sempre in alto: "Il campo non regala mai niente e se dice che siamo quarti è perché ce lo siamo conquistati con merito. Abbiamo avuto tanti giocatori determinanti fuori, vedi Caputo, Djuricic, Boga, Magnanelli e c'è spazio per fare meglio", le sue parole ai media.

