Sassuolo, ancora allenamento a parte per Caputo e Raspadori: ma l'Under 21 può recuperare

Allenamento pomeridiano quest’oggi per il Sassuolo al Mapei Football Center: per i neroverdi lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo, esercitazioni tattiche, sviluppo manovra e partitelle ad alta intensità su campo ridotto. Hanno lavorato ancora a parte i due attaccanti Francesco Caputo e Giacomo Raspadori. Secondo SassuoloNews.net, il centravanti ex Empoli difficilmente sarà in campo per la sfida di domenica prossima contro l'Atalanta mentre ci sono grosse speranze di rivedere in gruppo Raspadori già nei prossimi giorni.