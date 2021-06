Sassuolo, Berardi pronto per il grande salto: sondaggi dalla Premier, c'è il Tottenham di Paratici

Domenico Berardi ha iniziato il suo Europeo nel migliore dei modi, da protagonista. Per adesso il suo unico pensiero è la Nazionale, ma una volta conclusa l'esperienza azzurra, l'attaccante del Sassuolo inizierà a pensare anche al suo futuro. Perché a 26 anni, dopo aver detto no in passato a Juventus e Inter, adesso si sente pronto per il grande salto.

C'è il Tottenham - I sondaggi più significativi ,scrive La Gazzetta dello Sport, arrivano dalla Premier League. In via indiretta hanno bussato alla porta del club emiliano l’Arsenal, il Manchester United e, guarda caso, il Tottenham. Lì è appena approdato Fabio Paratici, da tempo estimatore di Domenico Berardi.