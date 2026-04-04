Sassuolo-Cagliari 2-1, Grosso gongola: "Stiamo facendo un percorso incredibile"

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita vinta in rimonta contro il Cagliari.

"Già alla fine del primo tempo siamo entrati bene e nella ripresa l'abbiamo ribaltata. Stiamo facendo un percorso incredibile e cerchiamo di continuare così. Vogliamo ancora essere protagonisti".

Su Lipani

"Ha qualità, gli servono minuti per commettere errori e imparare da essi. Ma ha il guizzo, gli spunti, l'energia. Ci punto come punto su tutti i miei ragazzi in rosa".

La nazionale italiana è rimasta al rigore di Grosso alla Francia nel 2006

"Ormai sta diventando stancante sentirmi nominare. È stata una grande delusione (contro la Bosnia) ma bisogna creare i presupposti per essere migliori. Sono deluso come tutti gli italiani ma fiducioso di poter ripartire da competenze, visioni e un percorso comune che ci riporti dove meritiamo".

Sugli italiani al Sassuolo

"Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione, italiani e stranieri. Anche in altri campionati ci sono gli stranieri, bisogna essere bravi ad andare a fondo e non essere superficiali".