Live TMW Fiorentina, Comuzzo: "Non siamo ancora fuori dalla lotta salvezza, ma respiriamo"

È terminata la seconda sfida di questa 31^ giornata di Serie A fra Hellas Verona e Fiorentina, allo stadio Bentegodi. A decidere le contese è stata una rete siglata da Nicolò Fagioli, ad 8 minuti dal 90'. Fra le fila dei giocatori viola, parlerà a breve in conferenza stampa Pietro Comuzzo.

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Ore 20.55 inizia la conferenza stampa

Quanto conta questa vittoria?

"La vittoria conta tantissimo, sono tre punti fondamentali che ci fanno respirare, ma non devono farci pensare che siamo fuori da questa situazione. Ora c'è la Conference, pensiamo a partita dopo partita".

Come ti sei trovato in quella posizione a destra, dove hai battagliato con Belghali?

"L'avevo già sperimentata, ho sempre dato disponibilità di giocare ovunque serva, oggi l'ho fatto per necessità della squadra. È più stancante che giocare al centro (sorride, n.d.r.), ma l'importante era vincere questa partita".

C'è un lato di divertimento nell'andare a Londra a giocare questa partita di Conference?

"Sì, ora andiamo a Londra con uno stadio ed una squadra storici, sarà una bella partita, la affronteremo da squadra. Certo, magari con un po' di leggerezza in più dopo questi tre punti. Dobbiamo pensare di restare lì nel carro armato, come diceva il direttore, fino alla fine".

Ore 21.01 finisce la conferenza stampa