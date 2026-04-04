Sebastiano Esposito: "Pio? Se gioca nell'Inter è giusto che abbia tirato il rigore"

Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, commenta il ko dei sardi contro il Sassuolo nonostante il suo gol su rigore. Ecco le sue parole a Sky:

"Preferivo non fare gol e vincere. Voglio chiedere scusa ai 1500 tifosi venuti fin qui per il sacrificio e la passione che ci hanno messo".

Sulla partita

"Il primo tempo è stato ottimo, poi non so bene cosa sia capitato, analizzeremo domani bene la partita. i problemi ci sono altrimenti saremmo già salvi, servono soluzioni".

C'è il rischio che il gruppo di disunisca?

"Faccio parte di un gruppo strepitoso, di uno staff incredibile e una dirigenza unita. Non c'è pericolo di disunirsi. Siamo ancora lì, non è ancora successo nulla anche se nelle ultime partite stiamo facendo male. Ma la prossima settimana faremo una grande partita".

Sul rigore fallito dal fratello Pio con la Nazionale

"Siamo una grande famiglia, penso che non sia il momento opportuno di parlare del rigore né della Nazionale. Io parlo a nome della mia squadra e non mi sembra opportuno parlare dei miei fratelli e del rigore. Dico solo che se gioca nell'Inter è giusto che sia andato a tirare il rigore".

Sulla famiglia

"Abbiamo una passione incredibile che ci ha trasmesso nostro padre e i nostri nonni che hanno fatto sacrifici incredibili. Spero di salvarmi col Cagliari, lui (Pio) spera di vincere lo scudetto con l'Inter".