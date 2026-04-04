In cosa differiscono Lazaro e Pedersen, D'Aversa risponde scherzando: "Uno è biondo, l'altro no"

Mister Roberto D'Aversa, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara col Pisa, è stato interpellato anche sul ballottaggio Lazaro-Pedersen sulla fascia destra e, più in generale, sulla corsa salvezza del suo Torino. Queste le sue dichiarazioni:

In cosa sono differenti Lazaro e Pedersen?

"Uno biondo e l'altro no...(ride, ndr). Un allenatore sceglie per il bene della squadra: difficilmente ho trovato picchi di velocità come quelli di Pedersen a circa 37 chilometri orari, a livello offensivo può darci. Poi dipende dall'avversario che ha in fascia, in questo momento Pedersen sta molto bene".

Ora avete tre gare contro squadre in basso in classifica...

"Abbiamo un mini-ciclo di gare fondamentali. Il Pisa ha vinto col Cagliari in inferiorità numerica, non dobbiamo pensare che sia semplice. E' importante per la classifica e per il nostro impegno fuori casa, dove abbiamo perso due volte. Domani è una di quelle gare importantissime per avvicinarsi all'obiettivo e per affrontare il resto del campionato in maniera diversa. Servono voglia e determinazione".

Che messaggio ha dato alla squadra?

"Pretendere la salvezza. Vuol dire superare ostacoli e fare di tutto per raggiungerla. Contro il Cagliari hanno vinto in 10 contro 11, per noi è una partita che serve per avvicinarci al primo obiettivo".

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