Sassuolo, Carnevali: "Giocatori in quarantena? Tutti avrebbero dovuto farlo"

L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro l'Inter e ha commentato la decisione di mettere volontariamente in quarantena i giocatori che durante la pausa per le nazionali erano venuti in contatto con positivi al Covid-19: "Abbiamo ricevuto più consensi che critiche, le critiche sono delle persone che capiscono poco. Noi abbiamo fatto la cosa più sensata, quello che avrebbero dovuto fare tutti. quando c’è un positivo tutti vanno in quarantena. Non ho fatto nulla di speciale, anzi mi meraviglio che il Sassuolo sia stata l'unica squadra a farlo".