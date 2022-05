Sassuolo, Carnevali: "Scamacca piace all'Inter ma temo che abbia più mercato all'estero"

Gianluca Scamacca è uno dei giocatori più chiacchierati in vista del prossimo calciomercato. Dopo che l'altro giorno, in seguito alla vittoria contro il Bologna, ha dichiarato di voler restare in Italia, si sono intensificate le voci a proposito di un interessamento da parte dell'Inter. "È vero, piace ai nerazzurri - ammette l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera - ma piace anche ad altri. Ma il calcio italiano non sta attraversando un momento di prosperità. Mi piacerebbe che restasse in A per dare più valore alla Nazionale ma temo che abbia più mercato all'estero".