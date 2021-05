Sassuolo, De Zerbi sulla stagione: "L'ottavo posto è un gran risultato, ma puntiamo al settimo"

"L'ottavo posto già certo a 3 partite dalla fine è un risultato al quale non diamo importanza in questo momento perché ci stiamo giocando il settimo e perché le cose quando le hai da diverso tempo le dai per secondo tempo". Così a 180 minuti dalla fine Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha tracciato il bilancio della stagione neroverde nella conferenza stampa alla vigilia del Parma: "L'ottavo posto per il Sassuolo, soprattutto per due anni di fila, è un risultato importantissimo. Le cose le apprezzi o quando non le hai e le vorresti avere o quando non le hai più. Penso che oggi non possiamo fermarci a ragionare sull'ottavo posto ma dobbiamo spingere fino al massimo per il 7°, poi quando finirà il campionato eventualmente saremo gratificati anche dell'ottavo posto ma è una situazione che adesso non vogliamo guardare".