Sassuolo, De Zerbi: "Vittoria voluta, senza proclami ce la giochiamo per l'Europa League"

Il Sassuolo batte il Crotone per 2-1 e ritrova la vittoria dopo un digiuno durato 5 giornate. Una boccata d'ossigeno per i neroverdi che tornano così a sognare l'Europa, un obiettivo al quale Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, non vuole rinunciare tanto facilmente: "E' stata una vittoria che abbiamo voluto e che mancava da tempo. La dedichiamo al nostro amministratore delegato colpito da un lutto pesante, gli mandiamo un abbraccio. L'Europa League? Senza fare nessun tipo di proclami, dobbiamo andare a giocarcela ogni volta con voglia e qualità. Non vedo perché non dovremmo farlo", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Magnanelli preferito a Obiang?

“Ho pensato così, tante volte le scelte vengono fatte in buona fede. Qualche volta indovini, altre no Traoré ieri ha avuto un problema allo stomaco, Lopez è un titolare. In questa squadra possono giocare tutti titolari”.

Il calcio di rigore?

“Io indico primo Berardi e secondo Caputo. Senza litigare, si sono messi d'accordo loro: mi rendono orgoglioso”.

Le è piaciuto il gioco espresso dal Sassuolo?

“Sono sempre orgoglioso della mia squadra, anche quando perde. Se al Sassuolo si tolgono giocatori importanti, come in quelle cinque partite senza vittoria, anche il Sassuolo fatica. Oggi la gara doveva finire con molti più gol di scarto ma siamo stati imprecisi. Non è stato un periodo felice di forma e spero che con questa vittoria si torni a essere brillanti come all'inizio del campionato”.