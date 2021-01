Sassuolo, De Zerbi vuole un'alternativa in mezzo al campo: spunta il nome di Pulgar

Emerge una nuova pretendente a Erick Pulgar, centrocampista cileno in forza alla Fiorentina. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il Sassuolo di Roberto De Zerbi è in cerca di un'alternativa per il suo 4-2-3-1 e ha messo al vaglio pure il centrocampista della Fiorentina, il cui futuro non è stato ancora definito.