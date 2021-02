Sassuolo, Magnanelli: "Pochi giocatori determinanti come Berardi. L'Europa è un sogno"

A margine del successo in casa del Crotone, il capitano del Sassuolo Francesco Magnanelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Oggi è stata un'altra battaglia e siete usciti vincitori.

"Questo è un campo su cui ho giocato varie volte, ed è sempre stato difficile. Era una partita particolare, non volevamo staccarci da chi sta sopra e volevamo distanziarci da chi ci sta dietro, ma soprattutto volevamo dare una risposta a noi stessi dopo un periodo in cui era mancato sempre qualcosa. Stasera, al di là delle qualità tecniche, ci siamo ritrovati nello spirito. Stiamo salendo di condizione e consapevolezza, con questo spirito ci possiamo divertire fino alla fine".

Avere Berardi in campo è un grande vantaggio.

"Ovvio che per noi sia un giocatore importante, come lo sono gli altri. Ed è altrettanto ovvio che è supportato da una mole di gioco che cerca di metterlo nelle migliori condizoni. In Serie A ci sono pochi giocatori così determinanti, per noi non è un valore aggiunto, di più".

Pensate all'Europa?

"Fortunatamente l'ho fatta, a trentasei anni mi piacerebbe tornarci. E' un sogno, continuiamo a rincorrerlo sapendo che è difficile. Abbiamo una squadra di qualità, se ci mettiamo determinate caratteristiche possiamo dare fastidio".

Com'è giocare insieme a Locatelli?

"Giocare di fianco a lui è semplice, gli dico sempre che mi abbassa l'età. Credo che la nostra sia una squadra costruita con il mix giusto tra giovani e giocatori di esperienza. Se abbiamo gli atteggiamenti giusti e la fame che abbiamo avuto tantissime volte possiamo divertirci fino alla fine".