Sassuolo, Marlon: "Sempre grato al Barça, ma venire qui è stata la scelta giusta"

Lunga chiacchierata con Sport per Marlon, in cui si è affrontato anche il futuro del centrale. Il difensore del Sassuolo ne ha parlato ai microfoni del quotidiano iberico: "Sarò sempre grato al Barcellona perché mi ha portato in Europa. A Sassuolo penso di essere migliorato molto nella tattica e nella posizione, oltre all'atteggiamento difensivo in generale. Oggi ho 26 anni e tanta esperienza, e lavoro ogni giorno per migliorare in allenamento e in partita. Il trasferimento a Sassuolo è stata la cosa migliore possibile per me. Con Zerbi un difensore è il primo costruttore del gioco, è un allenatore molto tecnico e avrà un grande futuro".

Futuro: l'ipotesi di un ritorno in Catalogna - "Oggi penso solo al Sassuolo e voglio dare tutto fino alla fine. Non ho nient'altro nella mia testa. Allo stesso tempo sarei un bugiardo se mi dicessero che non mi piacerebbe giocare di nuovo al Barça. Sarebbe un grande piacere, un sogno, tornare in un club importante come il Barcellona, ​​giocare la Champions League e vincere titoli, proprio come sarebbe tornare nella nazionale brasiliana. Ho solo grandi ricordi del Barcellona".