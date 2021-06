Sassuolo, per Locatelli c'è la Juventus in pole. Ma occhio ai top club europei

C'è la fila per Manuel Locatelli. E non poteva essere altrimenti, dopo le super prestazioni in azzurro. In pole per il centrocampista del Sassuolo c'è sempre la Juventus, forte anche del desiderio del giocatore. Ma come riporta Tuttosport i bianconeri devono stare attenti al sorpasso all'ultima curva. Più che l'Arsenal, che ha già effettuato un sondaggio, i pericoli reali potrebbero diventare Real Madrid, Manchester City e PSG.