Sassuolo, Raspadori: "Una fortuna essere allenato da De Zerbi. Mi ispiro ad Aguero"

vedi letture

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport dopo la doppietta messa a segno a San Siro contro il Milan ripartendo dal paragone con Aguero: "Mi piace molto per il suo modo di giocare con la squadra oltre che per i gol. Una cosa che De Zerbi mi dice spesso è che la completezza è importante. Il mister mi vuole anche più malizioso e devo dire che con me è stato eccezionale, mi ha dato fiducia anche quando giocavo poco. È una fortuna essere allenato da lui. Sarebbe splendido arrivare ottavi ma noi non ci accontentiamo mai e vogliamo chiudere al massimo. L'Europeo U21? Non giocheremo da favoriti ma daremo il massimo sempre. Siamo un grande gruppo".