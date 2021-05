Sassuolo, Raspadori: "Vorrei essere il nuovo Schillaci. Senza De Zerbi sarà dura"

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, è l'unica grande novità delle ultime convocazioni della Nazionale di Mancini. 21 anni e tanta voglia di mettere in mostra tutte le proprie qualità, anche in azzurro: "Fatico addirittura a capire ciò che è successo - ha dichiarato al Corriere dello Sport - È un motivo d'orgoglio che condivido con tutti coloro che mi hanno aiutato. Non ho ancora parlato con Mancini ma ci tengo a ringraziarlo". Ma Raspadori si sente già pronto per l'Europeo? Mi sento pronto perché i valori che mi hanno trasmesso la mia famiglia e il Sassuolo mi portano a essere sempre pronto a livello psicologico". Un confronto con Rossi e Schillaci è troppo? Che devo dire... ci spero e metterò il mio massimo in campo se verrò chiamato in causa". De Zerbi però lascerà il Sassuolo: "Senza di lui sarà difficile. Non smetterlo di ringraziarlo". Infine non si può non parlare del futuro: "Sono del Sassuolo e darò sempre il meglio qualunque strada mi riserverà il mio destino".