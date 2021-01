Sassuolo-SPAL, l'ex neroverde Brignola: "Giocare qui al Mapei è davvero speciale per me"

La sfida tra Sassuolo e SPAL apre la giornata di Coppa Italia con la vincente che andrà a sfidare la Juventus nei quarti di finale. Un obiettivo ambizioso che Enrico Brignola vuole centrare per proseguire il processo di crescita dei ferraresi: "Veniamo qui a fare la nostra partita, conosciamo i nostri mezzi e vogliamo passare il turno. Ci siamo allenati bene e possiamo fare grandi cose. Tutti abbiamo un unico obiettivo da inizio anno, sappiamo che possiamo raggiungerlo e faremo di tutto per riuscirci. Partita dopo partita dimostreremo il nostro valore. Per me giocare qui è un'emozione speciale, ma sono alla SPAL e penso alla SPAL", le sue parole ai microfoni di RaiSport.