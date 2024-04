Scamacca: "Partita strepitosa, in finale per vincerla. Nazionale? Ora penso all'Atalanta"

Gianluca Scamacca, centravanti dell'Atalanta, commenta così ai microfoni Mediaset la vittoria per 4-1 sulla Fiorentina: "Partita strepitosa da parte nostra, in altre c'è mancato il guzzo finale, mentre stasera siamo stati molto bravi spingendo fino alla fine e l'abbiamo portata a casa".

Ma che gol hai fatto?

"Sono contento di aver aiutato la squadra, sono gli altri a mettermi nelle migliori condizioni per trovare il gol, giocare in questa Atalanta è bellissimo".

Chi sarà favorito nella finale con la Juve?

"In una finale non ci sono favorite, andremo là per giocarcela e provare a vincere".

Messaggio a Spalletti per l'Europeo?

"Quando inizi il campionato sogni di giocare queste partite, quando ci sarà da pensare alla Nazionale ci penseremo, adesso devo pensare all'Atalanta".