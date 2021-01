Scontro Ibrahimovic-Lukaku, la Procura Federale ha chiesto di acquisire il referto arbitrale

vedi letture

Come vi abbiamo raccontato, la questione Ibrahimovic-Lukaku potrebbe non chiudersi con la decisione del Giudice Sportivo di squalificare entrambi i giocatori per un turno da scontare in Coppa Italia.

La Procura Federale, infatti, proprio questa mattina ha chiesto di acquisire il referto arbitrale per accertare quali condotte siano state adottate dai calciatori per poi valutare se aprire o meno un fascicolo.