Semplici carica il Cagliari. La vittoria col Parma non deve essere solo un fuoco di paglia

vedi letture

Un primo, piccolo, passo avanti per la salvezza è stato fatto, soprattutto perché dopo quattro sconfitte consecutive, un successo ottenuto con le unghie e con i denti vale davvero doppio. Ma ora il Cagliari - sottolinea il Corriere dello Sport - dovrà dare continuità alla vittoria ottenuta all'ultimo respiro contro il Parma sabato scorso alla Sardegna Arena perché in caso contrario tutto sarebbe stato inutile. Una delle otto finali a disposizione è ormai alle spalle ma all'orizzonte ce ne sono altre sette, una delle quali offre, questa notte a Udine, a Nainggolan e compagni la possibilità di confermare che contro gli emiliani non è stato solo un fuoco di paglia. "Mi auguro - ha commentato Semplici prima di partire verso il Friuli - che la vittoria, anche per come è arrivata, ci dia slancio, forza e convinzione per affrontare al meglio questo finale di campionato