Sempre contro la Juventus: Insigne ha sbagliato 4 rigori in carriera, 3 contro i bianconeri

Quest'anno dagli undici metri, prima di questa sera, era sempre andato a segno. Per questa notte Lorenzo Insigne aveva accarezzato l'idea di realizzare il suo 100 gol con la maglia del Napoli, magari di consegnare con quel gol il trofeo alla squadra di cui è capitano. Non è andata così, è andata in modo esattamente opposto. Dal sogno alle lacrime, quelle reali.

La notte della festa di Cristiano Ronaldo è anche quella del pianto di Lorenzo Insigne. Lui che i rigori non li sbaglia quasi mai, 22 realizzati dei 26 calciati in carriera, stasera non ha centrato nemmeno lo specchio della porta a 10 minuti dalla fine. Un errore non da Insigne, il de profundis su una partita che la Juve ha vinto meritatamente ma a cui Insigne avrebbe potuto dare tutt'altro racconto.

Invece ha sbagliato, e l'ha fatto ancora una volta contro la Juventus: perché su 4 errori dal dischetto in carriera tre sono arrivati proprio contro i bianconeri. Un errore pesantissimo, più dei precedenti. Che ha permesso alla Juventus di alzare al cielo la nona Supercoppa Italiana della sua storia.