Sensi verso il forfait Europeo, Di Gennaro: "Pessina o Cristante, Castrovilli è più indietro"

Con Sensi verso il forfait in ottica Europeo, quella contro San Marino è una gara importante per i centrocampisti dell'Italia. Ne parla Antonio Di Gennaro in cabina di commento Rai. "Sensi è un'assenza importante: per Mancini garantisce tante opportunità e soluzioni. Per Pessina e Cristante è un'occasione importante, credo che Castrovilli sia più indietro".