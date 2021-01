Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio aggancia Atalanta e Napoli. Roma ancora terza

Rotondo successo della Lazio nel derby dell'Olimpico contro la Roma e biancocelesti adesso a -3 dalla squadra di Fonseca. Agganciate sia Napoli che Atalanta, anche se entrambe hanno due partite in meno della banda di Inzaghi. Occasione persa per i giallorossi, che non hanno agganciato l'Inter al secondo posto e adesso dovranno stare attenti a non perdere il terzo posto. Di seguito la classifica aggiornata della Serie A, in attesa delle altre nove gare della diciottesima giornata:

Milan 40

Inter 37

Roma 34**

Juventus 33*

Atalanta 31*

Napoli 31*

Lazio 31**

Sassuolo 29

Verona 27

Benevento 21

Sampdoria 20*

Fiorentina 18

Bologna 17

Udinese 16*

Cagliari 14

Spezia 14*

Genoa 14

Torino 12

Parma 12

Crotone 9

* Una partita in meno

** Una partita in più