Serie A, riparte l'asta: si punta a 150 milioni annui per le tre partite in co-esclusiva

Riparte la corsa per i diritti TV della Serie A, nello specifico per le tre partite in co-esclusiva ancora da assegnare. Le offerte dovranno arrivare entro le 10 del 3 maggio, sono esclusi gli intermediari indipendenti. L’obiettivo fissato dalla Lega, riporta il Corriere della Sera, è attorno ai 150 milioni annui: più di quanto offerto da Sky, che era arrivata a un totale di 87,5 a stagione (ma con cifre a salire di anno in anno). Le tre gare in questione sono l’anticipo di sabato sera, la gara delle 12,30 di domenica e il posticipo del lunedì sera.