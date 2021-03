Serie A, sui diritti tv esteri c'è il rischio flop: la Lega è in ritardo anche in questo caso

vedi letture

Non ci sono solo i diritti tv nazionali a tenere banco in Lega calcio, ma anche quelli per l'estero che sono stati lasciati da parte in modo preoccupante. Le nuove offerte, dopo la creazione di una commissione tecnica che darà il via alla terza tornata di negoziazioni private, arriveranno entro lunedì. Un ritardo comunque preoccupante rispetto anche alle altre leghe europee, che per quanto riguarda Premier e Liga stanno già ottenendo cifre anche cinque volte maggiori rispetto a quelle della Serie A, e in più si sono mosse con largo anticipo. In passato i diritti tv esteri venivano ceduti prima di quelli Nazionali, adesso invece il percorso è parallelo e il rischio di non trovare il partner giusto per valorizzare il prodotto calcio italiano, è concreto e rischierebbe di provocare un danno ingente a tutto il movimento e agli stessi club che si arroccano su posizioni che vanno oltre alle opportunità ma che allo stesso tempo dipendono dai proventi degli stessi diritti tv attualmente bloccati. A riportarlo è Tuttosport.