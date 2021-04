"Serve più intensità, obiettivo 2° posto". Rivedi De Ligt sulla stagione della Juve

Il pareggio contro la Fiorentina nell’ultima di campionato ha lasciato l’amaro in bocca in casa Juventus. Lo sottolinea, a Sky Sport, il difensore bianconero Matthijs De Ligt: "Siamo rimasti delusi, il nostro obiettivo era di ottenere i tre punti nella trasferta contro la Fiorentina, ma questo non è avvenuto. Penso che serva fare di più per vincere le partite specialmente in questa fase della stagione, dove i successi sono molto importanti. Dobbiamo fare di più, serve maggiore coraggio quando abbiamo la palla, un’altra mentalità, difendere meglio e di squadra".

