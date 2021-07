Shomurodov sempre più a un passo dalla Roma. Trattativa in corso: i dettagli

Eldor Shomurodov alla Roma. La strada sembra segnata ma ancora non è chiusa e definita. L'uzbeko è l'uomo scelto da Jose Mourinho per l'attacco giallorosso e le parti sono in contatto costante per definire la trattativa.

Domani sarà il giorno caldo per cercare l'intesa definitiva, tra l'ok di massima di Shomurodov e i dettagli da limare tra Genoa e Roma. La trattativa si dovrebbe chiudere in prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.