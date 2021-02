Simakan, Upamecano, Alaba: partito il valzer dei centrali. Ramos dovrà coprire l'ultima casella

A scoppio ritardato rispetto a gennaio o in largo anticipo su giugno, a seconda dei punti di vista, si è risvegliato il grande mercato internazionale. Club e giocatori sono usciti allo scoperto, dando vita a un mercato difensori di primissimo livello che sta coinvolgendo i migliori club europei. Prevedibile, lista dei giocatori a scadenza alla mano. Un po' meno per le tempistiche, considerando che stiamo entrando in una fase già decisiva col ritorno della Champions League.

Quel che stiamo vedendo da venerdì a oggi è un vero e proprio effetto dominio. Il Bayern Monaco annuncia Dayot Upamecano, pagando la clausola rescissoria di 42.5 milioni di euro. Lipsia beffato? Niente affatto: il trasferimento del francese era ormai il segreto di Pulcinella, al punto che il club sassone ha messo le mani su Mohamed Simakan: accordo con il Salisburgo per 15 milioni, manca solo l'ufficialità ma è tutto fatto per i suo trasferimento a fine stagione. Il Bayern, che ha scucito una cifra considerevole, visti i tempi di austerity causa pandemia, aveva ormai issato bandiera bianca circa il rinnovo di David Alaba. La decisione di non rinnovare era nota ormai da mesi, oggi è ufficiale: l'austriaco è uscito allo scoperto, non ha fatto nomi sulla possibile destinazione ma sono pochi i dubbi rimasti. Il Real Madrid lo aspetta, c'è un posto che si libera, anche qui a parametro zero. Sergio Ramos, stando alle ultime cronache iberiche andrà via al 100%. Non accetta di ridursi l'ingaggio del 10% e avrebbe voluto un trattamento diverso, dopo 16 anni di onorata carriera con i blancos. Sotto questo aspetto Alaba è il ruolo perfetto per rimpiazzarlo, per pedigree, costo di cartellino e perché è un giocatore che può fare non solo il difensore centrale, ma all'occorrenza anche il centrocampista e il terzino sinistro. E vista la fase calante di Marcelo si tratta un grandissimo colpo.

Resta a questo punto da capire: dove andrà Sergio Ramos? Anche nel caso del capitano del Real c'è un grande club europeo che ha un posto vacante, addirittura da un anno. È il Paris Saint-Germain, pronto ad accontentarlo economicamente e a inserirlo in una squadra stellare. Al centro della difesa non è mai stato rimpiazzato Thiago Silva, in autunno Tuchel si è ritrovato ad avere come rinforzo Danilo, un centrocampista difensivo ma non un difensore centrale puro. Con un anno di ritardo, il buco si potrebbe finalmente coprire.