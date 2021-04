Sissoko esalta Osimhen: "E' un craque, diventerà un attaccante di livello mondiale"

Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juventus e della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "Se dovessi scegliere dove andare tra la Juventus di Pirlo e il Napoli di Gattuso? Per me sarebbe una scelta veramente difficile, ma il cuore mi dice i bianconeri, anche perché lì ci ho anche giocato. La Juventus è ancora in corsa per la Coppa Italia e la Champions League, per cui andrei cauto con i giudizi. Bakayoko? Il Napoli ha fatto un grande acquisto, parliamo di un calciatore di grande talento che sta dimostrando le sue qualità. E' un peccato che abbia giocato veramente poco quest'anno. Con Osimhen il Napoli ha preso un craque che metterà a segno tantissimi gol e si consacrerà in maglia azzurra. Bisogna avere pazienza, ma diventerà un centravanti di livello mondiale".