Skriniar giura amore all'Inter: "Resto qui, ho un contratto. Il prossimo anno torneremo primi"

Lunga intervista concessa ai microfoni di Pravda per Milan Skriniar, che dal ritiro della nazionale rivive la stagione appena conclusa con l'Inter, giurando amore eterno ai nerazzurri: "Dopo lo scudetto del Milan i tre giorni seguenti sono stati il peggio. Ma nella prossima stagione credo che torneremo primi".

L'Inter ha comunque vinto due coppe. C'è soddisfazione?

"Certamente sì. Due trofei sono in casa, ma la perdita del campionato ha creato dispiacere. Abbiamo avuto un periodo morto tra febbraio e marzo. Abbiamo rovinato diverse partite, inclusa quella contro il Milan, quando abbiamo condotto a lungo e alla fine abbiamo perso in due minuti. Non siamo riusciti a recuperare il ritardo allora. Peccato che non ce l'abbiamo fatta. È arrivato un nuovo allenatore, ha dato la sua visione alla squadra e l'ha messa insieme bene. Abbiamo dimostrato di essere tra i migliori in Italia e in Europa. Nel complesso, la stagione ha avuto successo. Abbiamo sconfitto il Liverpool ad Anfield e perso contro di loro agli ottavi di Champions. Avevamo di nuovo il Real Madrid nel girone. Contro i finalisti abbiamo confermato che possiamo giocare partite equilibrate con chiunque.

Sul futuro.

"Il mio futuro è all'Inter, lì ho un contratto. Non cambia nulla. Ho giocato quasi tutte le partite. Le mie prestazioni sono state solide. Le voci su un mio trasferimento? Queste parole vengono fuori ogni sei mesi o un anno. Non c'è niente di specifico, sono soddisfatto dell'Inter. Abbiamo vinto il titolo, ora abbiamo due trofei. Abbiamo ancora altri obiettivi che vogliamo raggiungere. Vorrei poter far tornare l'Inter in vetta all'Europa. È un ottimo biglietto da visita. Lo percepiscono anche i tifosi. Avevamo 75.000 spettatori per ogni partita casalinga".