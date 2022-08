Skriniar o Dumfries via dall'Inter? Marotta ha già i due nomi pronti per sostituirli

Proseguono i rumors sul mercato in uscita dell'Inter. Che intanto vede il Paris Saint-Germain fermo sempre a 50 milioni di euro per Milan Skriniar, senza ulteriori rilanci, spiega oggi La Stampa in edicola. A quel punto il sacrificato potrebbe essere Denzel Dumfries, sul quale c'è sempre il Chelsea. L'Inter, in ogni caso, ha già pronti i sostituti: Manuel Akanji del Borussia Dortmund per la difesa e Alvaro Odriozola del Real Madrid per l'esterno destro.