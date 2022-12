Slitta il rientro di Pogba? Per La Stampa al francese serve ancora almeno un mese di lavoro

vedi letture

L'assenza di Paul Pogba con la Juventus, scrive oggi La Stampa, rischia di prolungarsi ulteriormente. Il francese si sta allenando e sta provando ad aumentare i carichi, ma il ginocchio destro operato il 5 settembre non gli permette ancora di lavorare insieme ai compagni di squadra e proprio per questo servirà ancora tempo prima di poterlo rivedere a tutti gli effetti in campo.

Ancora un mese per il recupero?

Lo staff bianconero sta lavorando al massimo per ottimizzare il suo rientro, fermo restando la voglia di farlo tornare senza rischi e solo quando sarà al 100% per evitare ricadute o nuovi problemi in futuro. Ad oggi insomma è durissima immaginare la sua presenza il 4 gennaio alla ripresa con la Cremonese ed il timore, per il quotidiano, è che il suo recupero necessiti di almeno un altro mese di lavoro. L'obiettivo, comunque, resta puntato sul big match contro il Napoli del prossimo 13 gennaio.