Sogno di mercato Darwin Nunez per il Napoli. Previsti oggi contatti diretti con il Liverpool

Il Napoli non ha intenzione di fermarsi al 'solo' De Bruyne e ha tutta l'intenzione di regalarsi un mercato estivo da sogni, così da poter alimentare al meglio le ambizioni e le speranze della piazza, oltre che di mister Conte e del presidente De Laurentiis.

L'ultimo nome emerso, che porta anch'esso alla Premier League, è quello di Darwin Nunez, centravanti della nazionale uruguaiana e del Liverpool. E in tal senso la giornata di oggi potrebbe pure rivelarsi cruciale, visto che - come riferisce il giornalista di mercato Fabrizio Romano - è previsto un contatto diretto tra il Napoli e i Reds per parlare del possibile affare Nunez.

Ancora le trattative sono in una fase decisamente precoce, ma il Napoli ha dalla sua il fatto di aver già ricevuto in questi giorni il gradimento del giocatore a proposito del trasferimento nei partenopei. Se l'affare arriverà a compiersi dipenderà soprattutto dalle richieste del club inglese.